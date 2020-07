La Fenalc torna operativa in provincia

Viterbo - E' coordinata da Federico Fracassini: "A disposizione per presentare opportunità e concedere supporto al terzo settore"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La storica Federazione nazionale liberi circoli (Fenalc) torna in piena attività anche nella Tuscia, incaricando come presidente provinciale l’ingegnere Federico Fracassini e istituendo la propria sede nel Polo Si, Sviluppo Impresa e Lavoro.

L’associazione di circoli è presente su tutto il territorio nazionale e annovera al proprio interno alcuni milioni di iscritti.

Incentra la propria attività istituzionale sulla promozione e la sensibilizzazione alla cultura dell’associazionismo, inteso come opportunità di socializzazione, di valorizzazione reciproca e di integrazione delle minoranze.

Le attività della Fenalc sono rivolte, in primis, ad alcune categorie di soggetti che per motivi diversi e cause molteplici sono in condizione di marginalità sociale: giovani, anziani e diversamente abili.

“Nel rispetto dello scopo sociale e statutario dell’associazione siamo quindi a disposizione di tutto il terzo settore e dell’associazionismo – precisa Fracassini – per presentare opportunità e concedere supporto alla categoria. I nostri uffici al Poggino, in via della Chimica, sono aperti anche per ogni tipo di assistenza fiscale, sociale, Caf e Patronato”.

24 luglio, 2020