La Flaminia annuncia il primo acquisto, ecco Francesco Fè

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – S’inizia a muovere il calcio mercato in entrata in casa della Flaminia Civita Castellana, continuano anche le conferme. Nella sede di via Minio c’è un gran da fare in questi giorni per il segretario generale Ottavio Macino che deve organizzare gli appuntamenti.

Ieri la società rossoblù, guidata come sempre dal presidente Francesco Bravini, ha trovato l’accordo con il laterale mancino Francesco Fè, ex Aprilia nell’ultima stagione, Castiadas, Viterbese e Lupa Roma, classe 1996.

E’ in pratica il primo acquisto ufficiale in vista della nuova stagione che sarà anche tredicesima consecutiva in serie D.

“Si tratta di un giocatore – ha detto il diesse Gigi Coni – che va a coprire il vuoto lasciato da Carta. E’ un calciatore dal curriculum importante per questa categoria, credo che si possa inserire nel nostro gruppo alla perfezione. Nei prossimi giorni perfezioneremo altri arrivi”.

Sono arrivate in doppia cifra le conferme dei giocatori della scorsa stagione: il decimo calciatore che resta a disposizione del tecnico Francesco Punzi è il centrocampista, classe 2000, Nicolò Mignone, che taglia pertanto il traguardo delle tre stagioni consecutive con la società civitonica, dopo essere stato pescato nella giovanili della Ternana.

3 luglio, 2020