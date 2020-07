La Flaminia conferma Fabio Fapperdue

Sport - Calcio - Serie D - Il difensore rimane a Civita Castellana per la terza stagione consecutiva

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Settimana in casa della Flaminia Civita Castellana che sta trascorrendo tra conferme e fiocchi azzurri. La società rossoblù ha inserito nella lista dei giocatori che anche nella prossima stagione indosseranno la casacca della formazione civitonica il difensore Fabio Fapperdue, classe 1991.

Salgono pertanto a nove i giocatori inseriti nella rosa a disposizione del tecnico Francesco Punzi.

Anche in questo caso è stata sufficiente una stretta di mano tra il giocatore e il presidente Francesco Bravini per proseguire insieme la terza stagione consecutiva nel campionato di serie D. “Un ragazzo unico per educazione e attaccamento – ha detto Bravini – leader silenzioso sempre a disposizione di tutti. Una persona speciale che per la terza stagione siamo contenti di avere con noi”.

Il diesse Gigi Coni nel frattempo sta lavorando per continuare a costruire il gruppo che parteciperà per la tredicesima stagione consecutiva al massimo campionato italiano dei dilettanti. A giorni dovrebbe arrivare il nome del primo acquisto insieme ad una nuova lunga serie di conferme.

Quanto ai fiocchi azzurri ne sono arrivati due in poche ore sulla porta principale dello stadio Madami. E’ nato Matteo Panini, primogenito del difensore Manuel e Simona Molinari e Flavio Palmarini, primogenito del medico sociale della Flaminia Maria Celeste Cipriani e Alessandro Palmarini.

Ai neo-genitori le più sincere e affettuose congratulazioni da parte di tutta la famiglia rossoblù. Benvenuti ai piccoli Matteo e Flavio.

Flaminia Civita Castellana

2 luglio, 2020