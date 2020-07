“La giunta Arena è tornata a essere quella di prima, litigi, baruffe, minacce… e per cosa? Per le poltrone”

Il giornale di mezzanotte - Crisi in comune - Interviene il consigliere Massimo Erbetti (M5s)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Andrà tutto bene, ne usciremo migliori e invece niente, alla prima occasione la giunta Arena è tornata ad essere quella di prima, litigi, baruffe, minacce…e per cosa? Per le poltrone, solo a questo sanno pensare, non basta vedere una città che muore, non basta vedere le attività allo stremo, non basta vedere il degrado strutturale e morale in cui versa la città. Loro pensano alle poltrone.

Dopo la lite tra Fondazione e FdI, arriva la ricetta miracolosa del sindaco Arena: “Per proseguire necessari cambiamenti anche nelle deleghe”. Cambiamo qualche delega e tutto funzionerà meglio, certo signor sindaco, funzionerà meglio, forse per la sua giunta, forse per tirare a campare, forse per accontentare qualche mal di pancia, ma non per la città, non per i viterbesi, per loro (per noi) andrà sempre peggio.

Questo sarebbe il momento di remare tutti in una direzione, il momento dell’unità, il momento in cui mettere da parte personalismi e interessi personali, per il bene della nostra amata città, ma a quanto pare, il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Massimo Erbetti – M5s

19 luglio, 2020