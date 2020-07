La Lombardia cala e i nuovi casi diminuiscono: oggi 138

Coronavirus - Ministero della Salute - È il dato più basso dall'inizio di luglio - Ma i morti tornano a salire (30 contro gli 8 di ieri)

Roma – Calo sensibile dei nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia oggi: sono 138, 70 in meno dei 208 di ieri. A determinare la riduzione generale è l’abbassamento del valore della Lombardia, che passa in un giorno da 111 nuovi positivi a 53, sebbene a fronte di un numero inferiore di tamponi effettuati. Il totale dei casi registrati dall’inizio dell’epidemia è di 241mila 956.

In aumento, invece, il numero dei morti: coi 30 di oggi, si raddoppia in un giorno solo il dato registrato sommando i numeri di ieri e domenica (rispettivamente 8 e 7). Il totale è di 34mila 899.

Per fortuna, cresce anche il numero dei guariti, che sono 574 (totale 192mila 815) e permettono così alla curva degli attualmente positivi di tornare a scendere, dopo due giorni di leggera salita: oggi il dato ammonta a 14mila 242, 467 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, la Lombardia, nonostante il calo, resta sempre in vetta alle regioni che registrano il maggior numero di nuovi contagi. Seguono l’Emilia-Romagna con 38, la Campania con 27 e il Lazio con 19. Marche, provincia di Trento, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, provincia di Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata sono a quota zero contagi.

7 luglio, 2020