Parma - La ministra dell'Interno a Sorbolo per consegnare al comune dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Condividi la notizia:











Parma – “Questo secondo me è il segnale migliore, sottrarre beni alla criminalità organizzata per rimetterli in un circuito legale e quindi in mano alla collettività”.

Oggi a Sorbolo, Parma, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha consegnato al comune un immobile confiscato alla mafia nel 2015. I 5 appartamenti che compongono il complesso saranno assegnati a famiglie bisognose grazie a delle gare organizzate dal comune.

“La mafia al nord la combattiamo tutti insieme – ha detto la ministra Lamorgese -, è un gioco di squadra che noi facciamo con tutte le istituzioni”.

La ministra ha sottolineato il lavoro in coordinazione condotto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati. Dino Frattasi, direttore dell’Agenzia, ha affermato che verrà pubblicato venerdì “il primo bando sperimentale per l’assegnazione diretta di beni confiscati ai soggetti del terzo settore”.

Condividi la notizia:











29 luglio, 2020