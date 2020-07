“La movida è un problema, ipotesi mascherina anche all’aperto”

Coronavirus - Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato

Roma – La regione Lazio potrebbe introdurre l’obbligo di uso della mascherina in tutti i luoghi dove si verificano assembramenti, anche all’aperto. La misura, spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista a Rai Radio 1, è al vaglio perché “abbiamo un problema con la movida”.

“Stiamo cercando di capire quale possa essere lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri”, ha dichiarato D’Amato. Sull’isola campana è già stato annunciato l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi della movida a partire da sabato prossimo.

“Abbiamo un problema con la movida e lo dobbiamo risolvere – ha aggiunto D’Amato -, considerando che il senso di responsabilità per ora non c’è stato. Bisogna evitare ciò che è accaduto in Catalogna e bisogna prevenire la diffusione del virus”.

D’Amato ha anche annunciato un programma di test rapidi a campione all’aeroporto di Fiumicino per chi proviene da paesi dove il contagio del Covid è ancora alto.

21 luglio, 2020