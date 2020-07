“La nostra proposta per la riduzione della tassa rifiuti è stata accolta…”

Bassano in Teverina - Consiglio comunale - Interviene il gruppo consiliare Bassano di tutti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo felici di comunicarvi che la proposta fatta dal gruppo di minoranza Bassano di tutti per la riduzione della tassa rifiuti è stata accolta. Infatti, nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Romoli ha approvato la nostra proposta, inoltrata per posta pec in data 08/06/2020, di ridurre la quota variabile della tassa rifiuti per tutto il periodo del lockdown e utilizzare fondi comunali a copertura. Anche se accolta parzialmente, perché approvata solo per le attività commerciali chiuse durante l’emergenza Covid-19, la proposta fatta si è concretizzata. Questo è un grande risultato per il gruppo di minoranza, anche se durante il consiglio il sindaco si è guardato bene dall’attribuire questo merito al nostro gruppo.

Per quanto riguarda il resto del consiglio comunale, il sindaco Romoli si mette in cattedra impartendo lezioni di diritto amministrativo e di filosofia quando dice “la coerenza è un elemento prezioso” oppure “la conseguenzialità e la logica del pensiero fanno del politico una persona seria”. Tutto giusto, ma il consiglio comunale dovrebbe basarsi su fatti concreti, su proposte e sull’espressione di un voto rispetto alle proposte, che, in ogni caso, deve essere rispettato.

Il sindaco, come sempre, cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà il gruppo di minoranza con giochetti di basso livello, come la richiesta di un emendamento da presentare durante la seduta in consiglio comunale per la riduzione delle aliquote Imu. Ogni volta si presenta un nuovo ostacolo che non fa altro che rallentare la presentazione delle proposte del gruppo di minoranza.

Ribadiamo che il consiglio comunale dovrebbe essere luogo di confronto e approvazione delle mozioni nell’esclusivo interesse dei cittadini e non una sede per denigrare le proposte e i membri del gruppo di minoranza.

Il gruppo consiliare Bassano di tutti

Condividi la notizia:











29 luglio, 2020