La nuova sede della Lega nella capitale sarà in via delle Botteghe Oscure

Roma - L'ufficio sarà a due passi dalla storica sede del Partito comunista

Roma – La nuova sede della Lega a Roma dovrebbe trovarsi, secondo quanto anticipa Adnkronos, basandosi sulle prime indiscrezioni che iniziano a circolare, in via delle Botteghe Oscuse, al numero 54.

La sede si troverebbe quindi a due passi dal Bottegone, l’ex sede del Partito comunista italiano.

Stando alle informazioni riportate da Adnkronos, la Lega aveva preventivato di muoversi in via della Panetteria, ma l’ipotesi è poi stata scartata per motivi di spazi e di costi.

Dalla nuova sede la Lega intende porre le basi per una presenza sicura sul territorio romano, in vista delle future elezioni comunali della capitale.

7 luglio, 2020