La pandemia avanza, record di contagi nel mondo

Coronavirus - Secondo l'Oms sono stati 220mila in un giorno - Stati Uniti primo paese per positivi

Condividi la notizia:











Stati Uniti – Record di contagi giornalieri: 220mila in 24 ore.

I casi di Covid nel mondo schizzano a 220mila in un giorno. Lo ha segnalato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, nella giornata del 10 luglio, ha registrato precisamente 228mila 186 nuove infezioni da Coronavirus. Rispetto al giorno prima, c’è stato un aumento di 23mila 219 casi, l’11,33% in più.

Quella successiva, invece, dell’11 luglio, è stata una giornata da dimenticare in particolare per gli Stati Uniti, primo paese al mondo per contagi. Si sono contati 66mila 528 nuovi casi, sempre nell’arco di ventiquattr’ore. Mai così tanti nel Paese secondo i dati della Johns Hopkins University.

A livello globale si contano 3 milioni 242mila 73 malati di Coronavirus e 134mila 729 morti.

Condividi la notizia:











12 luglio, 2020