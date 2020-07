La parrocchia di Santa Maria Nuova celebra la Madonna del Carmelo

Viterbo - Giovedì alla chiesa del Gonfalone messa col vescovo Fumagalli, rosario e l'esposizione del simulacro della Vergine

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 16 ricorre la festa della Madonna del Carmelo (o del Carmine) che in città viene onorata in maniera particolare nella chiesa del Gonfalone (via Cardinale La Fontaine) dove, per l’occasione. verrà esposto solennemente il simulacro della Vergine.

Il programma religioso, predisposto dall’arciconfraternita del Gonfalone e dall’associazione femminile Madonna del Carmelo, prevede al mattino la celebrazione delle Sante messe alle 8,30 e alle 10.

A causa delle disposizioni per il Covid 19, la tradizionale processione serale non potrà essere effettuata. Tuttavia alle 20,30 ci sarà la recita del rosario, al quale seguirà la messa celebrata dal vescovo Lino.

Durante la cerimonia verranno consegnate al confratelli dell’arciconfraternita le mozzette che andranno a completare il saio bianco.

Con questa innovazione e con la pubblicazione di un volume sulla storia della confraternita e della chiesa del Gonfalone scritto da don Mario Brizi, parroco di Santa Maria Nuova e cappellano della confraternita, i confratelli hanno voluto ricordare il quinto anniversario della erezione del nuovo sodalizio che intende porsi in continuità con l’antica confraternita del Gonfalone che può vantare sette secoli di storia.

Parrocchia Santa Maria Nuova Viterbo

14 luglio, 2020