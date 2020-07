La stagione della Viterbese parte dopo Ferragosto

Sport - Calcio - Serie C - Antonio Calabro, dispiaciuto per il mancato rinnovo di Diego Foresti, ritroverà i calciatori sotto contatto più qualche nuovo innesto

Condividi la notizia:











Viterbo – L’anno scorso la stagione della Viterbese è partita il 21 luglio a Montepulciano. Quest’anno, causa Coronavirus, inizierà dopo Ferragosto e probabilmente da Cascia.

La settimana individuata dalla società è quella che va da lunedì 17 a domenica 23. All’interno di questi giorni la squadra si ritroverà nella Tuscia per poi partire, in gruppo, verso la località umbra a 130 chilometri da Viterbo.

A guidare il gruppo per il secondo anno consecutivo sarà Antonio Calabro, nonostante l’ampio dispiacere per il mancato rinnovo del direttore generale Diego Foresti con cui è molto legato.

Il tecnico è blindato da un contratto fino al 2021 e nonostante sia ambito da diverse squadre dovrebbe rimanere. Fonti vicine al club parlano di un incontro con il presidente Marco Romano in cui si è fatto il punto della situazione e durante il quale il tecnico ha ribadito di voler restare, nonostante un rapporto non proprio idilliaco con il consulente di me cato Franco Zavaglia.

Capitolo mercato. Per l’arrivo di giocatori esperti bisognerà attendere il mese di agosto ma nel frattempo la società sta lavorando sui rinnovi dei giovani andati in scadenza. I primi a trovare un accordo potrebbero essere Nicholas Bensaja e Federico Baschirotto, mentre Salvatore Molinaro e Roberto Pini, nonostante il buon campionato disputato da entrambi, non sembrano rientrare nei progetti futuri.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











25 luglio, 2020