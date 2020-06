La super detrazione è a un passo dal diventare realtà. E Always on scalda i motori

Viterbo - In attesa del vaglio definitivo del Governo, arrivano le prime disposizioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all’ecobonus al 110%

Viterbo – sponsorizzato – Una premessa è d’obbligo, perché, per quanto in queste settimane il termine ecobonus sia entrato a pieno titolo in molti discorsi degli italiani, è sempre meglio non dare nulla per scontato.

L’ecobonus è un provvedimento inserito nel decreto Rilancia Italia del 19 maggio con il quale si garantisce una detrazione fino al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000. La super detrazione si può trasformare direttamente in uno sconto in fattura o in un credito d’imposta cedibile a terzi.

Questo significa che i contribuenti possono scegliere di detrarre dall’imponibile il 110% in 5 anni o cedere il maxi bonus ricevendo in cambio uno sconto in fattura del 100%. Di fatto gli interventi realizzati sono a costo zero e l’impresa che ha sostenuto i lavori potrà scontare la detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Il bonus risparmio energetico potrà, inoltre, essere ceduto ad altri come banche e intermediari finanziari.

In attesa che i vari emendamenti al vaglio del Governo vengano valutati e che si arrivi finalmente ai decreti attuativi, il segno tangibile che l’ecobonus ha assunto a tutti gli effetti il carattere di legge dello Stato, l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito, precisando una questione spinosa che necessita di chiarimenti.

Il dubbio riguarda, infatti, l’applicabilità della super detrazione agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali. L’Agenzia fiscale dello Stato non ha dubbi in merito e lo spiega chiaramente con una circolare diffusa il 25 giugno: “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa”.

Di fatto, grazie alla maxi detrazione, chi vorrà (dunque, anche i titolari di reddito d’impresa in virtù della recente circolare dell’Agenzia) porre in essere uno degli interventi indicati dal decreto come: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, infissi) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, le schermature solari e la produzione di energia solare, potrà farlo in modo completamente gratuito.

Ed è proprio qui che entra in gioco Always on Srl, azienda viterbese leader del settore, che da oltre 15 anni lavorando con professionalità, competenza e passione si muove all’interno del green facendosi promotrice della sostenibilità ambientale, in primis attraverso l’istallazione di impianti fotovoltaici sia per clienti privati sia per aziende.

Nella sua pluridecennale attività Always on Srl ha installato oltre oltre 10 MWP e, forte della sua competenza nel settore, è pronta a cogliere questa nuova opportunità che ha acceso ancora una volta i riflettori sul fotovoltaico rendendolo davvero accessibili a tutti.

Anche se l’ecobonus non è ancora legge, tutta le rete commerciale e i tecnici specializzati di Always on Srl sono già operativi per offrire a chiunque vorrà le informazioni necessarie e la consulenza specifica per arrivare a decidere di racchiudere i raggi del sole sul proprio tetto e utilizzare finalmente di un’energia 100% pulita.

Il rinnovabile non mai stato così realizzabile e grazie agli ecobous oggi è anche a costo zero. Tu pensa solo a fissare un appuntamento senza impegno chiamando il numero verde 800 911 384, a tutto il resto pensa Always on Srl.

Informazione pubblicitaria

1 luglio, 2020