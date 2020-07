“La tassa sui rifiuti è ingiusta”

Corchiano - Intervengono i consiglieri comunali Bengasi Battisti, Livio Martini, Paolo Nardi e Paola Troncarelli

Corchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Tassa rifiuti ingiusta. Rimosso il principio “meglio differenzi meno paghi”.

Sono trascorsi alcuni anni da quando furono acquistati e distribuiti da parte del comune contenitori per la raccolta differenziata muniti di un tag per tracciare il rifiuto e applicare sconti alle famiglie che producevano minori quantità di indifferenziato.

Il metodo era semplice ed efficace: il calendario prevedeva il venerdì come giorno di raccolta indifferenziata (cestello grigio) e per ogni conferimento in meno si applicava 1 euro di sconto sulla tassa. Personalmente ricordiamo molto bene i grandi timori per l’abbandono di rifiuti, ma la comunità di Corchiano rispose con straordinaria sensibilità e il risultato fu una drastica riduzione dell’indifferenziato con la conseguente diminuzione dei costi per gli utenti e per il comune. E, ovviamente, con un gran beneficio per l’ambiente.

Come consiglieri comunali chiediamo di ristabilire il principio virtuoso del “meglio differenzi meno paghi”, anche perché nei costi dell’appalto di raccolta è prevista la tracciabilità del rifiuto. Questo è importante perché consente di costruire e applicare la “tariffa puntuale”, che recepisce il sano principio del meno inquini e meno paghi.

I consiglieri comunali

Bengasi Battisti

Livio Martini

Paolo Nardi

Paola Troncarelli

