La Tuscia nel mondo attraverso il mercato immobiliare internazionale

Viterbo e provincia - La promozione della Tuscia attraverso la vendita di immobili. Parla la referente estero di Med-imm di Viterbo, Fabiana Forieri

Viterbo e provincia – Sponsorizzato – Med-Imm Homes & Properties è l’agenzia immobiliare di Viterbo che vanta un reparto estero. Dal 2004 attraverso la nostra attività di compravendita immobiliare, promuoviamo al meglio il nostro territorio, la Tuscia. Lo facciamo parlandone sui portali immobiliari stranieri e con campagne ad hoc sui social ma soprattutto dal 2017 i nostri investimenti per partecipare ai saloni immobiliari internazionali sono cresciuti sempre di più. Gli stranieri restano sempre sbalorditi nel comprendere che esistono luoghi che non hanno alcunché da invidiare per panorami, natura, storia e qualità della vita alle più blasonate Umbria e Toscana.

I nostri casali, molto amati all’estero, sono altrettanto belli di quelli delle regioni circostanti e costano meno, risultando dunque più competitivi, proprio perché la Tuscia è meno nota. Ma con sorpresa abbiamo anche verificato che spesso l’acquirente estero acquista case piccole o di budget più ridotto rispetto ai casali, anche in borghi meno frequentati o che noi italiani tendiamo a non prendere in considerazione perché scomodi per la routine quotidiana. Abbiamo ottenuto splendidi risultati e quindi i proprietari di immobili che si affidano a noi possono contare anche su un canale commerciale in più rispetto agli altri. Grazie ai nostri partners, le proprietà della Tuscia sono quotidianamente mostrate nei loro uffici in Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi, ad esempio.

La presenza di Med-Imm è rafforzata anche dal portale www.italianprestigehouses.com che è stato indicizzato solo per l’estero e racchiude le proprietà di prestigio italiane che trattiamo.

Vendere casa agli stranieri richiede competenza ed esperienza! Molti siti immobiliari si propongono come capaci di vendere agli stranieri ma pochi funzionano realmente. In molti casi gli stranieri si affidano ad un conoscente sul posto e sempre ad un’agenzia immobiliare internazionale perché all’estero gli immobili si vendono solo ed esclusivamente tramite agenzia, mai privatamente. Chi è interessato a comprare nel nostro Paese ha bisogno di riporre fiducia negli intermediari a cui si rivolge.

Uno straniero che vuole investire in Italia si aspetta affidabilità e trasparenza e per prima cosa valuta gli annunci che vede sui portali. All’estero sono abituati a veder pubblicizzati gli immobili con un certo stile e pensando all’Italia hanno già degli stereotipi in testa, quindi è fondamentale produrre fotografie, video e Virtual Tours di qualità. Inoltre si deve essere molto chiari e attendibili sul prezzo, planimetrie e descrizione. Con i Virtual Tours o con le video chiamate in diretta, Med-Imm consente ai compratori all’estero di entrare nelle case italiane ottimizzando tempi e costi per tutti.

Med-Imm Homes & Properties raggiunge così possibili acquirenti a cui non potresti mai arrivare. Se sei pronto a vendere la tua casa all’estero contattaci, oppure vienici a trovare in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008. Svilupperemo una strategia web per esaltare le caratteristiche dell’immobile e valuteremo insieme la possibilità di inserire il tuo immobile nei portali immobiliari per la vendita a stranieri.

