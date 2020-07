La Tuscia perde 1980 abitanti in un anno

Istat - Calo generalizzato della popolazione in tutta la provincia nel 2019 - Solo cinque comuni in controtendenza

di Alessandro Castellani

Viterbo – Saldo negativo per la popolazione della Tuscia nel 2019. Secondo i dati di Demo Istat, pubblicati pochi giorni fa, in 365 giorni la provincia di Viterbo ha perso 1980 abitanti. Cioè più di 5 al giorno e più di quelli che vivono in un intero comune delle dimensioni di Piansano o Monte Romano.

Confrontando i numeri del 1 gennaio 2019 con quelli del 31 dicembre dello stesso anno, emerge un calo demografico generalizzato in ben 55 comuni su 60, a prescindere dalla dimensione del centro. Si va dalle città più popolose, come Montefiascone e Civita Castellana (-143 e -129 abitanti), ai paesi più piccoli, che in proporzione subiscono perdite ancora più pesanti: Arlena di Castro, ad esempio, perde 36 degli 873 abitanti che aveva a inizio 2019, mentre Cellere scende di 46 residenti sui 1156 di partenza.

La città di Viterbo contiene le perdite a 67 unità: da 67mila 451 scende a 67mila 384.

In totale, quindi, il saldo demografico dell’anno appena trascorso è di -1980 residenti. In percentuale, la perdita di popolazione annuale della provincia viterbese si attesta sullo 0,62%: un valore decisamente più alto rispetto al -0,37% del 2018.

Sul trend globale della provincia, vanno in controtendenza soltanto cinque comuni. In particolare spicca la crescita di Monterosi, che ha aumentato di ben 98 unità la sua anagrafe, per un totale aggiornato a 4782 abitanti. Gli altri comuni in crescita sono Canepina (+18), Bassano in Teverina (+16), Vitorchiano (+7) e Ronciglione (+1).

20 luglio, 2020