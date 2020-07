“La via Falisca ha bisogno di interventi di messa in sicurezza”

Carbognano - I consiglieri comunali Rossano Baldinelli, Lanfranco Fratoni e Marco Caccia lanciano l'allarme

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – I recenti incidenti stradali anche mortali su altre strade impongono da parte dei comuni e dei sindaci atteggiamenti diversi rispetto alle attuali forme di pradipismo e di fatalismo.

Oggi lanciamo l’allerta per la via Falisca nel tratto di competenza provinciale che necessità di interventi di messa in sicurezza per la scarsa visibilità stradale compromessa dalla macchia in diversi tratti, oltre che da necessari interventi di bonifica della sede stradale.

Ci sarebbe anche un cartello che avvisa dello stato di pericolosità ma anch’esso sta per essere risucchiato dalla vegetazione nell’indifferenza generale e come molti altri.

Il problema c’è e se nelle prossime ore non ci sarà un oggettivo e chiaro riscontro da parte della provincia e da parte del sindaco in termini di rivendicazione della tutela della sicurezza stradale che, evidentemente, coinvolge per quel tratto soprattutto i residenti di Carbognano soprattutto quando incrociano mezzi pesanti o il Cotral, invieremo un esposto alla procura della repubblica di Viterbo.

Nella nostra idea di amministrare la pigrizia e il fatalismo non hanno spazio.

Rossano Baldinelli (Impegno comune per Carbognano)

Lanfranco Fratoni

Marco Caccia (Fratelli d’Italia)

1 luglio, 2020