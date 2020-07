“La Viterbese avrà uno stadio tutto nuovo”

Calcio - A dare la notizia il presidente Marco Arturo Romano in occasione della presentazione dell'organigramma del settore giovanile - FOTO

Viterbo – La Viterbese calcio avrà uno stadio tutto nuovo. Sempre il Rocchi, lungo via della Palazzina. Ma rimesso in tiro. A prometterlo è il nuovo presidente della squadra di calcio della città che gioca in Lega Pro, Marco Arturo Romano. L’occasione, al Tennis club lungo la Tuscanese a Viterbo, la conferenza stampa di presentazione dell’organigramma del settore giovanile della A.s. Viterbese, stagione calcistica 2020/2021. Quella del dopo Covid, quando, la primavera scorsa, tutti i campionati di calcio, per la prima volta nella storia da quando la Pro Vercelli vinceva gli scudetti, si sono fermati.

“È il mio primo anno”, ha esordito subito Romano, che ha chiuso la conferenza. “Stiamo lavorando sullo stadio – ha poi aggiunto -. Non solo sulla tribuna pratogiardino, come già annunciato. Vogliamo andare oltre. Vogliamo fare un restyling complessivo di tutto lo stadio. A breve presenteremo un progetto complessivo. Puntiamo inoltre a fare anche un centro sportivo per il settore giovanile. Non si può puntare in alto con questo stadio”.

Il club avrà inoltre a disposizione “un budget più alto rispetto all’anno scorso – ha spiegato il presidente Romano -. L’obiettivo è alzare l’asticella con innesti importanti. Il nostro è un progetto che crescerà gradualmente. Sono ottimista per il futuro”.

Infine un’ultima precisazione. “Un club – ha detto Marco Arturo Romano – non è una proprietà privata. Le azioni e le quote sono di proprietà privata, ma un club condivide interessi pubblici. La Viterbese è la squadra di tutta la Tuscia. E tutte le persone che amano il calcio e lo sport in generale vanno coinvolte”.

L’occasione per l’annuncio, come già detto, è stata la conferenza stampa dell’organigramma del settore giovanile. Berretti, under, staff e direzioni. Tutti con mascherina e a distanza, come previsto dalla normativa dell’emergenza Coronavirus. Accanto al presidente Romano ci sono anche Cosimo Giannotta e Patrizio Fimiani. Di fronte a loro gli allenatori dei ragazzi della prossima stagione.

L’organigramma è il seguente. Presidente Marco Arturo Romano, Medico Giuseppe Bagnato, Segretario Damiano Chiricozzi. Queste le posizioni di vertice. L’area tecnica. Cosimo Giannotta, berretti, under 17 e 15. Assistente alla direzione del settore giovanile, Giuseppe Basile. Staff tecnico. Allenatore berretti, Alessandro Boccolini. Allenatore under 17, Alessandro Conticchio. Allenatore under 15, Alessandro Manni. L’area tecnica. Coordinatore Patrizio Fimiani, under 16, 14, 13, scuola calcio. Staff tecnico. Mauro Valentini, allenatore under 16. Michele Pagano, allenatore under 14. Stefano Maiorana, allenatore under 13. Infine, l’area scouting, quella che va sul territorio a cercare talenti. Stefano Stigi si occuperà di Lazio, Campania e Marche. Vincenzo Santoruvo di Viterbo, Toscana e Umbria.

Per alcuni di loro un vero e proprio ritorno laddove tutto è iniziato. Come per Mauro Valentini e Alessandro Conticchio che mossero i primi passi sul campo di Pianoscarano. Fino ad arrivare in serie A. Il primo con il Cagliari e il secondo con il Lecce. Passando prima e poi per varie altre esperienze. Tutte quante di prestigio. Calciatori che negli anni ’80 e ’90 hanno rappresentato per tanti ragazzi che iniziavano a giocare a pallone un punto di riferimento e, non da ultimo, motivo d’orgoglio e di riscatto. Per una terra, come Viterbo e la Tuscia, che adesso gli affida i figli. Decisamente in buone mani.

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Viterbese – Si è tenuta questo pomeriggio la presentazione del Settore Giovanile gialloblù. La conferenza si è svolta nella splendida cornice del ristorante del Tennis Club Viterbo “Osteria di sughero”, durante il quale erano presenti i vertici del Club e l’intera struttura dei leoncini della Viterbese.

Sono stati presentati i due responsabili dell’area tecnica, Cosimo Giannotta (squadre nazionali), che sarà coadiuvato da Giuseppe Basile come Assistente alla Direzione del Settore Giovanile, e Patrizio Fimiani (squadre regionali) e gli allenatori delle compagini sportive. Per le squadre nazionali confermato alla guida della Berretti Alessandro Boccolini, mentre Alessandro Conticchio guiderà l’Under 17 e Alessandro Manni l’Under 15. Per le compagini regionali Mauro Valentini allenerà l’Under 16, Michele Pagano l’Under 14 e Stefano Maiorana l’Under 13.

Inoltre, sono stati ufficializzati il Segretario del Settore Giovanile Damiano Chiricozzi, il Medico Giuseppe Bagnato e i responsabili dell’Area Scouting Stefano Stigi (per il Lazio, la Campania e Marche) e Vincenzo Santoruvo (per Viterbo, Toscana e Umbria).

15 luglio, 2020