La Viterbese inizia a programmare il futuro, per il ritiro piace Cascia

Sport - Calcio - Serie C - Il presidente Marco Romano è alla ricerca di una location per la preparazione estiva e tra i paesi sondati spicca quello umbro - Mercato: prima degli arrivi si pensa ai rinnovi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – L’estate calcistica, una delle più insolite di sempre, è ancora lunga.

La serie A e la serie B sono ancora in svolgimento e la serie C la vive da spettatrice interessata, in attesa del finale di stagione e della successiva programmazione della prossima annata.

Probabilmente i campionati ricominceranno tra la seconda e la terza decade di settembre e di conseguenza i ritiri estivi slitteranno ad agosto. Per quella data la Viterbese intende farsi trovare pronta e per prima cosa sta pensando alla location.

La più papabile al momento è Cascia, tra quelle sondate dal presidente Marco Romano e che consentirebbe alla squadra di lavorare ad appena 130 chilometri da Viterbo.

Il campo da gioco è lo stadio comunale, che si trova a poche centinaia di metri dalla basilica di Santa Rita e generalmente ospita le partite interne del Cascia, che ha chiuso l’ultima stagione all’ottavo posto del campionato di Prima categoria umbra (girone C).

Dopo la scelta della sede del ritiro, per il club di via della Palazzina sarà la volta di programmare il mercato in entrata.

Nei piani della società, almeno inizialmente, c’è la discussione con una serie di calciatori in scadenza o rientrati dai rispettivi prestiti (tra i principali Besea, Errico, Molinaro e Volpe). Attenzione poi al direttore generale Diego Foresti: anche lui è in scadenza e il rinnovo di contratto non è ancora arrivato.

4 luglio, 2020