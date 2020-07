La Viterbese lavora sui rinnovi – Besea e Bensaja sì, Negro ed Errico forse, Volpe si allontana

Sport - Calcio - Serie C - I tre centrocampisti e il difensore protagonisti delle prime trattative in entrata mentre l'arrivo (in prestito) di Rossi frena l'interesse per l'attaccante, comunque diretto in serie B

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Gli impegni della serie B e il calciomercato ancora lontano frenano le trattative in entrata delle squadre di C. La Viterbese lavora sotto traccia e in attesa di concretizzare i primi discorsi si concentra sui rinnovi dei calciatori andati in scadenza.

Il presidente Marco Romano, assistito dal consulente Franco Zavaglia, è molto attivo in questo periodo e vuole risolvere anzitempo le situazioni contrattuali per evitare che gli elementi più “in voga” possano accettare la corte di altre squadre.

Per il momento i più sicuri di restare, oltre ai 15 già sotto contratto, sono Emmanuel Besea e Nicholas Bensaja: per il primo il Frosinone avrebbe già dato il consenso al rinnovo del prestito mentre il secondo, molto affezionato alla città di Viterbo, ha già un accordo di massima con la società. In stand by invece Francesco De Giorgi: il capitano della seconda metà di stagione è molto legato ad Antonio Calabro ed è in attesa di conoscere il futuro del tecnico, ambito da molte squadre ma tesserato in gialloblù fino al 2021.

Sempre il Frosinone dovrà pronunciarsi su Andrea Errico così come il Monza dovrà fare lo stesso con Stefano Negro. Nel primo caso, rispetto a Besea, il club del presidente Maurizio Stirpe ha rimandato il discorso al termine del campionato di B dove il prossimo anno giocheranno anche i biancorossi, che se non ci saranno colpi di scena dovrebbero lasciare il difensore nella Tuscia anche per la prossima stagione. Le ultime due trattative, rispetto alle prime, avranno comunque bisogno di più tempo.

Discorso a parte invece per Michele Volpe, sempre più diretto verso il salto di categoria. Trattenere il centravanti, nonostante i buoni rapporti con il solito Frosinone, sarebbe molto difficile e per giunta il club di via della Palazzina ha messo le mani su Alessandro Rossi, che salvo stravolgimenti tornerà a far coppia con Mamadou Tounkara dopo l’esperienza comune nella Primavera della Lazio. Una volta formato l’attacco titolare gli sforzi della società potrebbero spostarsi in altri ruoli, virando su due o tre giovani per completare il reparto offensivo.

Tra di loro potrebbe esserci Salvatore Molinaro, così come Federico Baschirotto tra i centrali difensivi ma anche in questo caso se ne riparlerà nelle prossime settimane.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020