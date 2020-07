La Viterbese può tornare nel girone A

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il girone C si arricchisce di squadre meridionali: tre sono state promosse dalla D, due o tre verranno retrocesse dalla B - Per i gialloblù si aprono le porte per il ritorno al centro-nord

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La ragnatela di promozioni e retrocessioni apre uno scenario inaspettato per la Viterbese. La matassa non è ancora sbrogliata ma le previsioni permettono un azzardo: il ritorno nel girone A, per i gialloblù, è molto vicino.

Con la Reggina salita in serie B e il trio formato da Bisceglie, Rende e Rieti sceso in D, i posti vacanti nel prossimo girone meridionale sono solamente quattro e ben tre sono “prenotati” da Turris, Bitonto e Palermo, promosse tra i professionisti dal consiglio federale dell’8 giugno (completano il quadro Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto e Matelica).

Le quattro retrocessioni dalla B saranno dunque determinanti per la conformazione dei prossimi raggruppamenti. A tre giornate dalla fine la situazione in fondo alla classifica recita Livorno 21, Trapani 35, Cosenza 37, Juve Stabia 41, Perugia e Pescara 42. Ancora può succedere di tutto ma la probabile retrocessione di due o tre squadre del sud, oltre a colmare l’ultima casella vuota nel girone C, andrebbe a occupare uno o due posti attualmente appannaggio di Viterbese, Ternana e Teramo.

Una o due delle uniche squadre del centro impegnate nel girone meridionale, affascinante ma dispendioso, tornerebbero così a giocare al centro-nord evitando trasferte lunghe e costose. Per la Viterbese, in particolare, il girone A sarebbe molto più comodo e consentirebbe di passare dai 905 chilometri di Lentini ai 142 di Siena, esempi più estremi di un cambiamento comunque radicale.

Samuele Sansonetti

Serie C – le squadre dei tre gironi

stagione 2019-2020

girone A: Monza, Carrarese, Renate, Pontedera, Alessandria, Siena, Albinoleffe, Novara, Arezzo, Juventus U23, Pistoiese, Como, Pro Patria, Pro Vercelli, Lecco, Pergolettese, Giana Erminio, Olbia, Pianese, Gozzano

girone B: Vicenza, Reggiana, Carpi, Sudtirol, Padova, Feralpisalò, Piacenza, Triestina, Modena, Sambenedettese, Fermana, V. Verona, Cesena, Vis Pesaro, Gubbio, Ravenna, Imolese, Arzignano, Fano, Rimini

girone C: Reggina, Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, V. Francavilla, Avellino, Vibonese, Viterbese, Cavese, Paganese, Casertana, Picerno, S. Leonzio, Bisceglie, Rende, Rieti

in blu le squadre promosse in serie B

in rosso le squadre retrocesse in serie D

squadre promosse dalla serie D: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo

situazione in fondo alla classifica di serie B: Perugia 42, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 37, Trapani 35, Livorno 21

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020