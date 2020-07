La fisarmonica di Samuele Telari a palazzi Farnese

Caprarola - Nuovo appuntamento con la rassegna "Suoni Farnesiani" inserita nel programma dell'estate 2020

Caprarola – Dopo il tutto esaurito per il concerto dello scorso 26 luglio, grande attesa per il recital di Samuele Telari, giovane fisarmonicista di grande talento, che domenica 2 agosto 2020 alle ore 18.30 concluderà il primo ciclo di concerti della rassegna “Suoni Farnesiani”.

Samuele Telari, autentico artista del suono, grazie alla sua travolgente musicalità travalica la natura dello strumento che imbraccia per intraprendere un percorso in cui l’accostamento di musica del passato e musica d’oggi si fa rivelatore di una continuità oltre che di un confine. Da Vivaldi e Grieg a Gubajdulina e Schnittke per finire con Paganini una esperienza musicale che va oltre il suonare per raggiungere esiti sorprendenti.

“Suoni Farnesiani”, la rassegna musicale pensata per il Palazzo Farnese di Caprarola dai direttori artistici Giovanna Manci e Giacomo Fasola, grazie al progetto della direttrice del Palazzo Farnese Marina Cogotti e alla collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lazio guidata da Edith Gabrielli, con il pieno appoggio e sostegno del sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi, realizza un ideale gemellaggio artistico tra due tra le più prestigiose dimore storiche del territorio regionale: il Palazzo Chigi di Ariccia, sede istituzionale della rassegna “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, e, appunto, il Palazzo Farnese di Caprarola.

Un ciclo di appuntamenti concertistici che si concluderà a settembre con altri imperdibili appuntamenti. Secondo la normativa anti coronavirus, al concerto si accede su prenotazione obbligatoria chiamando il 333.1375561, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento fisico.

Nello spirito di coniugare la bellezza della musica con quella dell’ambiente che la ospita, sarà possibile effettuare una visita accompagnata al Palazzo Farnese prima del concerto alle ore 16:30: nel rispetto delle norme anti covid-19, anche la visita va prenotata al numero 333.1375561.

30 luglio, 2020