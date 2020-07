L’ambasciatore turco a Roma: “Su Santa Sofia decisione sovrana”

Istanbul - La moschea resterà comunque aperta a tutti - Esenlin: "Questa decisione non cancella la sua accessibilità"

Istanbul – Su Santa Sofia, l’ex chiesa ed ex moschea che ora torna ad essere luogo di culto islamico, la Turchia ha preso “una decisione sovrana, che ha un fondamento legale”.

A dirlo è Murat Salim Esenli, ambasciatore turco in Italia, che questa mattina ha voluto incontrare i giornalisti nella sede diplomatica di via Palestro, a Roma, per placare il clamore e le critiche sollevate dalla decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di trasformare in luogo di culto islamico la basilica costruita 1500 anni fa dalla cristiana Costantinopoli.

“E’ al governo della Turchia che spetta decidere la sua destinazione”, ha affermato l’ambasciatore, ricordando come il sito sia rimasto moschea fino al 1931 e come, sul piano legale, l’edificio fosse proprietà di una Wafq, ossia “una fondazione” che ne aveva la proprietà e che ora è controllata dal governo turco, divenuto a tutti gli effetti custode della moschea. “Una decisione sovrana”, quella della Turchia, che però garantirà ad ognuno la libera professione di fede.

“Solo a Istanbul ci sono 89 chiese pienamente funzionanti. Chiese armene, cattoliche, ortodosse, anglicane, e 21 sinagoghe. Dire che la Turchia non rispetta la libertà di culto per la questione di Santa Sofia è fuorviante” ci tiene a precisare.

L’ambasciatore Esenli ha poi aggiunto che Santa Sofia resterà comunque aperta a tutti, musulmani e cristiani. Solo che da oggi bisognerà – come in qualsiasi altra moschea al mondo – entrarci togliendosi le scarpe, in ambienti divisi tra uomini e donne e, secondo i precetti islamici, le donne dovranno avere il capo coperto.

“Questa decisione non cancella la sua accessibilità”, ha ribadito l’ambasciatore, “Santa Sofia è anche un sito Unesco e noi conosciamo i criteri che permettono ai siti di restare patrimonio dell’umanità”.

14 luglio, 2020