Chiomonte - Le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni - L'agente non è in gravi condizioni

Condividi la notizia:











Chiomonte – Lancio di bombe carta al corteo ‘No Tav’, ferito un poliziotto.

Tensione questo pomeriggio a Chiomonte durante il corteo dei ‘No Tav’ in Valsusa. Un centinaio di bombe carte, sassi e artifizi pirotecnici sono stati lanciati contro le forze dell’ordine da esponenti della frangia più estremista del movimento ‘No Tav’.

Le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Da quanto si apprende, un agente è rimasto ferito in maniera non grave.

Momenti di tensione in particolar modo in tre punti, lungo il sentiero che da Giaglione porta in Clarea, nell’area sottostante il viadotto autostradale e nella la zona cosidetta delle ‘antenne’.

In particolare gli scontri lungo il sentiero di Giaglione dove i manifestanti hanno cercato, senza riuscire, a oltrepassare il cancello posto lungo il percorso che porta al cantiere della Torino-Lione.

Già la scorsa notte nella stessa area si erano verificate tensioni che avevano portato all’identificazione e alla denuncia di una ventina di persone.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020