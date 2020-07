L’archivio storico di Sergio Flamigni da Oriolo Romano a Roma

Politica - Il presidente della regione Zingaretti in visita dall'ex parlamentare - Documenti su terrorismo, caso Moro, stragi e altro troveranno spazio alla Garbatella

Oriolo Romano – Decenni di storia italiana conservati nell’archivio di Sergio Flamigni, ex parlamentare del Pci, troverà una nuova casa a Roma. Adesso è conservato nella casa del politico a Oriolo Romano, catalogato da un’associazione.

Ma presto avrà un adeguato luogo anche più fruibile per la consultazione.

Ad annunciarlo, il presidente della regione Nicola Zingaretti, che stamani, è andato a trovare Flamigni. Materiale di un certo interesse storico, soprattutto per i ruoli ricoperti dall’ex parlamentare, come membro delle commissioni parlamentari d’inchiesta sul caso Moro, ma anche sulla P2 e sulla mafia.

“Oggi sono andato a trovare Sergio Flamigni nella sua casa di Oriolo trasformata in archivio – dice il presidente della regione Zingaretti in un posto – in lunghi anni di lavoro e con tanta passione, Sergio ha raccolto una documentazione straordinaria.

Un centro importantissimo per approfondire su tanti periodi della storia d’Italia: il terrorismo, le stragi e la mafia, a partire dal materiale sul caso Moro, sulle stragi di piazza Fontana e del treno rapido 904.

Un patrimonio che ora avrà una nuova casa perché lo portiamo a Roma, alla Garbatella, in uno spazio dell’Ater, e sarà a disposizione di tutte e tutti.

Non vi nascondo che oggi è stata una vera emozione per me camminare con Sergio Flamigni, che ha raccolto tutto questo, tra i tanti volumi del suo immenso archivio: è stato come attraversare decenni di storia del nostro Paese.

Per questo voglio dire grazie a Sergio ed Emilia, non potevamo non accogliere la loro richiesta di tenere vivo un patrimonio grande. Anche così si rendono più ricche le nostre città e le nostre vite”.

8 luglio, 2020