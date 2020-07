“L’assessora Troncarelli rinuncia al concorso pubblico Asl”

Viterbo - Dalla regione fanno sapere: "Per ragioni di opportunità"

Viterbo – “L’assessora Troncarelli formalizza la rinuncia al concorso pubblico”. Inviata una lettera alla Asl di Latina, decisione presa per questioni di opportunità.

A renderlo noto è la regione Lazio.

“Questa mattina – fanno sapere dalla regione – l’assessora regionale alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, Alessandra Troncarelli ha deciso, per una questione di opportunità, di inviare una mail, indirizzata alla Asl di Latina, per formalizzare la propria rinuncia al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Latina, Frosinone e Viterbo”.

Il nome di Troncarelli figurava tra i 1284 ammessi per 23 posti a tempo indeterminato per collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma aggregata dalle Asl di Frosinone, Latina e Viterbo.

16 luglio, 2020