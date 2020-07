Lavori di adeguamento alla scuola media Scriattoli

Vetralla - Il comune ha partecipato al secondo avviso pubblico - Si potranno utilizzare le aule al primo piano

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vetralla ha partecipato al secondo avviso pubblico per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici del Miur.

Risultano in posizione utile in graduatoria 2 interventi ovvero quello della scuola primaria di Cura e quello dell’edificio sede della segreteria della scuola secondaria di Vetralla.

Attualmente le graduatorie sono definitive e gli interventi finanziabili, ma manca il relativo decreto ministeriale che detta tempi e condizioni dell’esecuzione nonché l’impegno dei relativi fondi.

Al fine di eseguire subito i lavori di adeguamento della scuola secondaria, con delibera del 23 luglio scorso, la Giunta comunale ha deliberato di anticipare comunque le somme necessarie con fondi propri.

Con decreto del sindaco in data odierna, utilizzando i poteri straordinari commissariali per l’emergenza Covid previsti dalla legge, è stato approvato il progetto e dato mandato all’ufficio di eseguire l’intervento in urgenza. Tale adeguamento permetterà ai nostri ragazzi di poter fruire delle aule site nel piano primo dell’edificio di cui sopra.

Una decisione importante e tempestiva per dare una risposta immediata alle aspettative degli studenti e delle famiglie per il prossimo anno scolastico 2020/21.

Comune di Vetralla

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020