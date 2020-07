Lavori all’ufficio postale in via Enrico Toti

Economia - Nella sede di Civita Castellana 1 in piazza San Clemente sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell'altra sede

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Poste Italiane comunica che da oggi mercoledì 1 luglio l’ufficio postale di Civita Castellana, in Via Enrico Toti è interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Durante il periodo dei lavori nella sede di Civita Castellana 1, in Piazza San Clemente, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Via Enrico Toti per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, il pagamento delle pensioni non ancora riscosse e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, oltre alla consegna della posta ai casellisti.

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche i limitrofi uffici di Castel Sant’Elia, in Via Riovicano, Nepi, in Via Roma, Faleria, in Via Vittorio Di Dario e Corchiano, in Piazza Del Bersagliere.

Poste Italiane

Condividi la notizia:











1 luglio, 2020