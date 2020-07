Lavori d’asfaltatura sulla Cassia, occhio al senso unico alternato

Anas - In prossimità del cantiere in tratti che vanno dal chilometro 80 al chilometro 142 - Interventi anche sull'Appia

Roma – Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 2 Cassia da parte di Anas.

I lavori che, come fa sapere Anas si stanno svolgendo in tratti saltuari, stanno interessando le parti dal chilometro 80 al chilometro 142 in entrambe le direzioni di marcia.

Per consentire i lavori, il transito viene regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Il completamento è previsto entro martedì 21 luglio.

E continuano pure i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 7 Appia, sempre da parte di Anas.

I lavori che, si stanno svolgendo in tratti saltuari, stanno interessando i tratti compresi tra il chilometro 54 (Cisterna di Latina) e il chilometro 95 (Terracina) in entrambe le direzioni .

Per consentire gli interventi, il transito viene regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Il completamento è previsto entro venerdì 31 luglio.

3 luglio, 2020