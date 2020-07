Lavori sulla Umbro – Laziale, chiuso lo svincolo Soriano – Chia

Cronaca - Nella fascia 8-18 - In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo successivo Soriano - Bomarzo

Viterbo – Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas sulla strada statale 675 Umbro – Laziale tra i chilometri 45,800 e 35,800 in provincia di Viterbo.

Per consentire gli interventi, da oggi è temporaneamente chiuso lo svincolo Soriano – Chia nella fascia oraria 8-18.

In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo successivo Soriano – Bomarzo al chilometro 45,800.

Il completamento è previsto entro sabato 11 luglio.

"Anas, società del gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta – si legge in una nota dell'Anas -. No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

9 luglio, 2020