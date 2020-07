Lazio sostenibile: “Risorse idriche e adattamento cambiamenti climatici”

Regione - Il 22 luglio il secondo appuntamento del ciclo di focus group sul tema delle città intelligenti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto mercoledì 15 luglio il primo incontro “Città Intelligenti. Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni” che avvia il ciclo di consultazioni organizzato dalla Regione Lazio per raccogliere proposte, opinioni e suggerimenti utili alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’evento si è svolto in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

Il percorso di costruzione della Strategia regionale, coordinato da Cristiana Avenali responsabile regionale dell’Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume in collaborazione con la direzione regionale Sviluppo Economico e di Lazio Innova, coinvolge stakeholder, esperti e operatori qualificati. Previsto lo svolgimento di 7 Focus Group tematici, individuati dal gruppo di lavoro in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Dopo il primo incontro dedicato al tema delle Smart Cities, la programmazione dei Focus Group prosegue con il seguente calendario: 22 luglio “Risorse idriche e adattamento cambiamenti climatici”, 28 luglio “Accesso allo studio”, 30 luglio “Povertà”, 4 agosto “Mobilità”, 6 agosto “Economia del mare”.

“Il percorso di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – ha dichiarato la coordinatrice Cristiana Avenali – è un nuovo laboratorio aperto, partecipato e inclusivo che la Regione sta portando avanti per il Lazio del futuro. È un lavoro complesso ed entusiasmante che si integra perfettamente con quello che stiamo svolgendo con LazioLab nelle provincie per condividere come usare i fondi europei della programmazione 2021/2027 all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dell’innovazione, e che vede già delle azioni concrete in campo”.

