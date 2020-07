Viterbo - Ne dà notizia Luca Talucci, presidente Silb fipe

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È arrivato anche il nostro momento dopo che abbiamo chiuso le nostre aziende con grande senso di responsabilità alla fine di febbraio. Le discoteche possono aprire dal 1 luglio rispettando le linee guida della regione Lazio.

Le discoteche sono aziende come tutte le altre, danno lavoro a migliaia di giovani e che purtroppo non hanno potuto accedere agli ammortizzatori sociali nel periodo covid, il nostro comparto in seria difficoltà riapre piano piano con la stessa voglia di far divertire e di fare impresa, chiaramente lo sappiamo bene che non sarà una estate come tutte le altre ma proviamo piano piano a rientrare nella normalità pur sapendo che il virus ancora gira e che è un problema per tutto il tessuto economico aziendale del paese.

Il Silb provinciale di Viterbo rappresentato dal presidente Luca Talucci augura una buona ripresa e una estate fatta di successi .Stiamo lavorando per farvi sapere sulla situazione invernale visto che le aperture attuali sono per i locali all’aperto, invitiamo tutti gli operatori del settore a rispettare le regole in vigore.

Per aggiornamenti nella provincia di viterbo contattare la seguente mail

Presidenzasilbvt@libero.it

Presidente, tecnici, avvocati saranno a vostra disposizione.

Luca Talucci

Presidente Silb fipe Viterbo

5 luglio, 2020