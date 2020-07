Le offerte delle iniziative delle parrocchie per la realizzazione di un pozzo in Tanzania

Viterbo - Servirà a fornire acqua potabile al villaggio e al centro medico che Aid for life potrà quindi iniziare a costruire in questa area

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Natale 2019 è stato per la parrocchia Sacro Cuore e per la parrocchia di Santa Maria della Verità di Viterbo, un’occasione per celebrare la nascita di Gesù anche con la solidarietà.

È questo il senso delle splendide iniziative proposte.

La rappresentazione del Presepe Vivente che la parrocchia del Sacro Cuore realizza nel giardino della chiesa di San Faustino e che è giunta alla sua seconda edizione, è diventata una preziosa occasione per essere vicini al “grido silenzioso dei poveri” come ci ricorda Papa Francesco.

I bellissimi manufatti cuciti amorevolmente dalle volontarie della parrocchia di Santa Maria della Verità e il concerto dell’Unione Musicale Viterbese diretta da don Roberto Bracaccini, tenutosi presso la stessa chiesa nel giorno dell’Epifania, sono stati tasselli emozionanti e fortemente significativi di un importante progetto. Per questo motivo, con grande gioia, vogliamo condividere le notizie che ci giungono dall’associazione Aid fo life onlus, alla quale sono state donate le offerte delle suddette iniziative, per la realizzazione di un pozzo nel villaggio di Mapinga in Tanzania.

I lavori del pozzo sono stati portati a termine; quest’opera è fondamentale per fornire acqua potabile al villaggio e al centro medico che AID FOR LIFE potrà quindi iniziare a costruire in questa area.

È incredibile come un’opera che in totale costa solo settemila euro, sia in grado di portare un miglioramento radicale della qualità di vita per la popolazione povera di un villaggio rurale.

Per questo ci sentiamo di dire ancora una volta il nostro immenso grazie a tutte le persone che hanno donato il loro contributo visitando il Presepe Vivente, partecipando al concerto, cucendo o portando a casa un piccolo manufatto. Avete reso realtà quello che poteva sembrare solo un miraggio, mettendo in pratica le parole che Papa Francesco ha scritto in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, 2020: “Il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per primi amati e risvegliati all’amore.

Questo fine appare nel momento in cui il bambino si incontra con il sorriso della mamma e si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli di Cristo”.

Parrocchia Sacro Cuore

Parrocchia della Verità

Viterbo

Condividi la notizia:











30 luglio, 2020