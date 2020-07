Washington - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla ripresa dopo la pandemia di coronavirus

Washington – “L’economia sta tornado a ruggire, il 2021 sarà un anno storico”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca sulla ripresa dopo la pandemia di coronavirus.

“L’economia sta tornando a ruggire – ha detto il presidente Usa – e il mercato azionario sta andando estremamente bene”.

Donald Trump si dice fiducioso sulla ripresa economica nel 2021 per gli Usa.

“Il 2021 – ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti – sarà un anno storico, incredibile per i posti di lavoro e la crescita. Non sono numeri inventati da me, non è fortuna ma è dovuta a un grande talento”.

2 luglio, 2020