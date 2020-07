Lettini e ombrelloni gratis per disabili

Cronaca - In tre stabilimenti a Civitavecchia e uno a Tarquinia - L'assessore Riccetti: "Ringrazio Jarambao, brand socio-solidale, che ha unito le forze per le persone con bisogni speciali"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Un servizio specifico e gratuito per l’utenza con disabilità sulle spiagge civitavecchiesi. È quello messo in piedi da Jarambao. Per tutta l’estate, due lettini e un ombrellone saranno gratis, prenotando nei due giorni precedenti all’arrivo e previa disponibilità, in tre stabilimenti a Civitavecchia (Piscina Centumcellae di piazzale De Dominicis, Snc Civitavecchia 1950 di largo Galli e Società Nuotatori Civitavecchiesi di piazza Betlemme) e uno di Tarquinia (Le Dune di Sant’Agostino).

“Ringrazio Jarambao, brand socio-solidale nato a Civitavecchia dall’idea di un nostro concittadino che ha unito le forze per le persone con bisogni speciali – commenta l’Assessore ai Servizi sociali Alessandra Riccetti -.

Questa opportunità messa in campo dall’ideatore di Jarambao sia di esempio e stimolo per i iniziative di imprenditori del territorio, per creare una rete di solidarietà, a maggior ragione perché è una risposta corale e insieme di cuore”, conclude l’assessore.

Questi i contatti: per la Piscina Centumcellae Daniela (320 7866792), per la Snc Civitavecchia e la Società Nuotatori Federica o Alessandra (335 7027973), per Le Dune di Sant’Agostino Alessandro (338 2234288).

Comune di Civitavecchia

22 luglio, 2020