Bruxelles - La cancelliera Angela Merkel alla giornata di presentazione del semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea

“Nessuno uscirà solo” da questa crisi e “l’Europa sarà più forte di prima se riuscirà a rafforzare la sua visione comune”. Queste le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo intervento al parlamento europeo nella giornata di presentazione della presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea.

“Tutti in questo momento hanno bisogno del nostro sostegno comune – ha detto Merkel -… C’è un nuovo inizio che chiama a essere particolarmente responsabili per preservare e proteggere l’Europa in modo che possa svolgere in modo sovrano il ruolo che le spetta nel mondo. L‘Europa non è tanto una cosa che ci è stata consegnata, ma un bene vivo, cui diamo forma per cambiare le cose, non ci toglie capacità di azione ma è la strada per agire, senza non possiamo preservare libere convinzioni, opinioni”.

Poi il riferimento alla crisi in atto e alla necessità di rimanere coesi. “Si esce dalla crisi tutti insieme – ha aggiunto -. L’Europa può uscire più forte dalla crisi se rafforzeremo il nostro senso di comunità, è un investimento che darà vantaggi a tutti e per far ciò è necessario guardare il mondo anche attraverso gli occhi dell’altro, capire la prospettiva dell’altro. E’ la coesione dell’Europa la parola chiave e l’obiettivo fondamentale della presidenza tedesca della Ue”.

Angela Merkel ha poi parlato del Recovery fund. “L’obiettivo comune è trovare un’intesa rapidamente – ha precisato – perché tutti abbiamo un monito davanti agli occhi: l’ abisso della crisi economica, non possiamo perdere tempo, spero che si arrivi ad un accordo entro l’estate, ma serve un compromesso”.

Merkel ha sottolineato che “la nostra economia europea è stata fortemente scossa, milioni di posti di lavoro si sono persi, i cittadini hanno vissuto la paura della propria sopravvivenza economica e ora hanno bisogno del nostro sostegno”.

8 luglio, 2020