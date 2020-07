L’ex chiesa di San Pancrazio, a 100 metri dal comando di polizia locale, è diventata un parcheggio privato

Uno degli scorci più belli del centro storico si è trasformato in un comodo posteggio privato (e gratuito) per una Ford Focus e una Fiat 500, che si alternano in maniera sistematica davanti a quello che una volta era il portale della chiesa, e che adesso è l’ingresso di un auditorium utilizzato per eventi comunali e privati.

Nell’ex chiesa di San Pancrazio, a 100 metri da piazza Giacomo Matteotti e dal comando di polizia locale, due automobilisti approfittano di un varco troppo largo tra una fioriera e un palo di recinzione per utilizzare il piazzale come parcheggio.