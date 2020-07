Lina Novelli ancora consigliera nazionale dell’associazione Città dell’olio

Roma - La sindaca di Canino è stata confermata nell'organo politico e di rappresentanza della rete che riunisce 330 territori olivetani italiani

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Lina Novelli è stata riconfermata consigliera nazionale dell’associazione nazionale Città dell’olio. La sindaca di Canino, con voto espresso dall’assemblea nazionale riunitasi a Roma, resta in carica e continuerà a far parte dell’organo politico e di rappresentanza della rete che riunisce 330 territori olivetani italiani.

Con le sue 17 Città dell’olio, il Lazio conserva un ruolo importante all’interno dell’associazione nazionale che da 25 anni si occupa di promozione e valorizzazione della cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo.

“Ringrazio i colleghi per aver rinnovato la fiducia che avevano già riposto in me – ha dichiarato Novelli – considero la mia rielezione una conferma del lavoro svolto negli ultimi anni facendo fede ai valori che da sempre contraddistinguono una grande associazione come la nostra, sempre più radicata nei territori e sempre più in ascolto delle loro esigenze”.

“Il Lazio ha una grande tradizione agricola legata all’olio. Il mondo dell’olio in questa come in tante altre regioni dove siamo presenti è popolato di persone appassionate che nella coltura dell’olio scommettono ogni giorno facendo enormi sacrifici – ha dichiarato il neoeletto presidente Michele Sonnessa – noi come Città dell’olio abbiamo il dovere di stare al fianco della filiera produttiva per valorizzare i loro sacrifici e rendere redditizio il loro lavoro. Ma possiamo e dobbiamo fare molto di più, sostenendo percorsi che oltre al prodotto raccontino il territorio e le sue bellezze. Solo così scegliere il Lazio come meta di viaggi vorrà dire per i turisti attenti ed informati, scoprire i luoghi magici delle Città dell’olio e fare esperienze indimenticabili legate all’extravergine. Insieme, ne sono certo, ce la faremo”.

Associazione Città dell’olio

3 luglio, 2020