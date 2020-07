L’intervento di sterilizzazione non riesce, ospedale condannato a mantenere il figlio

Brescia - Secondo il giudice, è stato leso il "diritto di autodeterminazione nella scelta di non procreare" della coppia

Brescia – 90mila euro di risarcimento per contribuire al mantenimento di una figlia nata dopo un intervento di sterilizzazione non riuscito. È la condanna inflitta dal tribunale di Brescia all’azienda ospedaliera Spedali civili, giudicata colpevole di aver “leso il diritto di autodeterminazione nella scelta di non procreare” della coppia che aveva scelto di ricorrere all’intervento chirurgico per impedire gravidanze.

Come riporta Repubblica, la coppia aveva già tre figli quando, nel 2011, la moglie decise di ricorrere alla sterilizzazione tubarica per impedire il sopraggiungere di nuove gravidanze, giudicate non più sostenibili economicamente. Dopo circa due anni, però, la donna rimase nuovamente incinta e i coniugi decisero di chiedere i danni all’ospedale.

Il giudice ha riconosciuto il “fallimento dell’intervento” dei medici bresciani e ha quindi condannato l’ospedale a risarcire la coppia, contribuendo al mantenimento della bambina nata nonostante il ricorso alla chirurgia per 300 euro al mese fino al compimento del 25esimo anno di età della figlia. 90mila euro in totale. La mamma ha inoltre ottenuto ulteriori 1500 euro di risarcimento per il danno subito per la diastasi dei muscoli della parete addominale.

21 luglio, 2020