“L’Italia deve correre, il Recovery Fund è fondamentale”

Bruxelles - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte vola a Bruxelles in vista del consiglio europeo straordinario

Condividi la notizia:











Bruxelles – “Non è questo il momento dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre”.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte non ci sta a perdere tempo. E così, dopo aver incassato alla camera e al senato la maggioranza e trasformato il decreto Rilancio in legge, vola a Bruxelles in vista del consiglio europeo straordinario di domani e sabato. All’ordine del giorno il Recovery Fund: il piano di aiuti economici dell’unione europea per ripartire dopo la profonda crisi finanziaria legata all’epidemia Covid-19. Sul piano delle trattative tra i capi di governo 750 miliardi di euro, tra aiuti a fondo perduto e prestiti.

“Adesso è la volta di Bruxelles: sono in partenza e tra qualche ora incontrerò il presidente Macron per preparare il consiglio europeo di domattina. È una partita fondamentale per il futuro dell’Europa e dei nostri cittadini. Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale”, scrive Conte su facebook. “Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione “politica” che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità”.

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020