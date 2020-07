L’Italia è il primo paese dell’Unione europea per morti da epatite virale

Cronaca - È quanto emerge dai dati Eurostat

Cronaca – Un triste primato per l’Italia. Il nostro è il paese dell’Unione europea in cui si muore di più per epatite virale.

È quanto emerge dai dati del 2017 pubblicati oggi dall’Eurostat in occasione della giornata mondiale dell’epatite. Con i suoi 33 morti di epatite virale ogni milione di abitanti, l’Italia è in testa alla classifica, seguita dalla Lettonia (31) e dall’Austria (19).

All’estremità opposta della classifica ci sono invece l’Olanda, con due morti ogni milioni di abitanti, la Slovenia con un solo decesso e la Finlandia con 0.4.

Il primato italiano rimane anche se osserviamo i dati a livello regionale. Con i suoi 53 morti, la Sardegna è la regione con più morti in assoluto, superando anche la media nazionale.

In totale, nell’Unione europea 5500 decessi sono da attribuire all’epatite virale. Mentre gli uomini e le donne sono quasi ugualmente interessati, quelli con più di 65 anni hanno maggiori probabilità di essere colpiti perché rappresentano quasi i due terzi di questi decessi.

28 luglio, 2020