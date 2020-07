Montalto di Castro - E' quanto ricostruito dai carabinieri dopo i disordini di sabato sera sul litorale che hanno visto l'arresto di una giovane viterbese - Gravi lesioni al volto e alla testa per il ragazzo

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Una lite furibonda, le bottigliate in testa a un coetaneo e poi il tentativo di fuga.

Nella notte tra sabato e domenica, durante lo svolgimento di particolari servizi predisposti per il controllo della movida a Montalto Marina, i militari della compagnia carabinieri di Tuscania hanno arrestato M.L., viterbese di 19 anni al termine di una furiosa lite con un coetaneo sorta per futili motivi.

“La ragazza – si legge nella nota dei carabinieri – al culmine del diverbio, avvenuto in via Tevere (la parallela del lungomare), non ha esitato a colpire la vittima con due bottiglie, sferrandogli entrambi i colpi alla testa per poi dopo tentare di dileguarsi tra la folla. Ma i militari, prontamente intervenuti dopo esser stati allertati dai passanti che avevano subito chiamato il 112, l’hanno individuata e accompagnata prima in caserma per gli accertamenti per poi arrestarla per il reato di lesioni aggravate”.

Il ragazzo immediatamente soccorso dai sanitari del 118 di Tarquinia ha riportato lesioni gravi al volto e alla testa guaribili in 14 giorni.

“Il risolutivo intervento dei militari di Montalto di Castro – si legge nella nota dell’Arma – ha stroncato sul nascere una probabile rissa tra ragazzi con più gravi conseguenze. Nel corso delle operazioni, è stato alla competente autorità anche il fidanzato della ragazza, un minorenne romano per concorso nel reato”.

Entrambi sono stati denunciati alla procura del Tribunale di Civitavecchia, competente per territorio, che ha disposto il giudizio per rito direttissimo della ragazza per la giornata di oggi.

Nel corso dei servizi sempre i militari della stazione carabinieri di Montalto di Castro hanno sanzionato amministrativamente un locale per aver somministrato e venduto sostanze alcoliche ad alcuni minori, mentre alcuni ragazzi sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo come assuntori di stupefacenti.

Articoli: Sacconi: “Troppa violenza sul nostro litorale” – Spacca bottiglie in testa a un ragazzo dopo una lite

Condividi la notizia:











20 luglio, 2020