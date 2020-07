Litiga con il partner e gli uccide il cane lanciandolo dalla finestra, denunciata

Catania - Sul posto è intervenuto anche un veterinario che però non ha potuto fare nulla per salvare il cucciolo

Catania – Un gesto folle e orribile ai danni di un cucciolo malcapitato. Nel mezzo di una lite piuttosto accesa con il compagno, una donna 44enne ha afferrato il cucciolo dell’uomo e lo ha lanciato dalla finestra, uccidendolo, per costringere il partner a lasciare la casa.

È successo oggi a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. Il cane, di soli sette mesi e di piccola taglia, non ce l’ha fatta. Si è schiantato al suolo dopo un volo di quattro piani che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un veterinario che non ha potuto fare nulla per salvare il cucciolo. La donna è stata denunciata e dovrà ora rispondere di maltrattamenti di animali seguiti da decesso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo e il suo cagnolino si sarebbero trasferiti da poco nell’appartamento della donna. Sembrerebbe però che ieri la donna abbia comunicato al partner che doveva lasciare la casa. Ne sarebbe scaturita una litigata terminata con il folle gesto.

8 luglio, 2020