Lo Shooting club Vasanello ha ospitato il “Tuscia land II”

Vasanello - La gara di tiro dinamico si è svolta tra sabato 25 e domenica 26 luglio

Condividi la notizia:











Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Tuscia land II è stata una competizione ufficiale sanzionata dall’americana Idpa (interanational defense pistol association) chi si è svolta a Vasanello sabato 25 e domenica 26 luglio.

Idpa sta diventando sempre più popolare. E’ una disciplina prettamente americana del tiro dinamico difensivo, uno sport che viene praticato con armi da fuoco prevalentemente corte, pistole, ma anche con carabine, fucili in calibro nove millimetri.

In Italia ad oggi Idpa conta circa 1.700 iscritti su tutto il territorio nazionale.

Grande successo per Tuscia Land II, una gara di livello 2 su 5 che si è svolta allo Shooting club Vasanello, il poligono di Vasanello che si conferma centro di eccellenza e importante punto di riferimento per il centro Italia nella disciplina del tiro difensivo Idpa. Una struttura in costante crescita e sviluppo.

Due giorni intensi di gara caratterizzati da un clima torrido estivo. Oltre 150 gli iscritti intervenuti da tutta Italia. Eccellente l’organizzazione del campo. Gli esercizi con scenari curati nei dettagli e di elevata difficoltà tecnica, hanno messo a dura prova le abilità dei tiratori.

E’ la prima gara ufficiale, sanzionata dal quartier generale Hq dell’Idpa, per lo Shooting club Vasanello. All’importante evento hanno presenziato il responsabile l’Ipoc per l’Italia e l’Europa di tale disciplina, Federico Iannelli e i due responsabili, area coordinators per centro sud, Mirko Pavone e area nord, George Varoutsas. Una grande soddisfazione per i match director, Giuseppe Mancuso e Alberto Pieri.

Il natch director, direttore e responsabile dell’evento Giuseppe Mancuso: “Siamo molto soddisfatti. Tanti sacrifici ripagati dall’ottima riuscita dell’eveneto. Tuscia Land II si conferma un evento di massima importanza che ha avuto un grande ritorno, è stato e sarà, per il nostro calendario annuale, un evento di fondamentale importanza”.

Il match director Alberto Pieri: “Per noi è un risultato molto importante. Continueremo a lavorare con impegno per raggiungere risultati sempre più ambiziosi con la convinzione di riuscire a portare a Vasanello l’evento nazionale più importante di sempre, il National”.

Il successo di quest’evento è dettato da due fattori, tanto lavoro di preparazione e non per ultimo la scelta dello staff arbitrale composto in questa occasione da ben ventiquattro tecnici che hanno assicurato un ottimo svolgimento della gara.

A Vasanello il divertimento è assicurato. Ingaggi complicati ed a limite, proprio come vuole la disciplina difensiva dell’Idpa elementi imprescindibili per il profilo di ogni gara Idpa. Questi sono gli ingredienti che hanno reso l’evento un vero successo.

Ottimo esordio per la neo capitano della squadra femminile dello Shooting club Vasanello Ilaria Giunchiglia sei volte campionessa italiane di tiro dinamico. Alla sua prima gara Idpa, Ilaria, ha conquistato il primo posto Lady, secondo posto Esp – Ex e settimo piazzamento assoluto.

Il prossimo importante evento, Mediterranean cup Tier 2, sarà realizzato dal Md Renato Nitti e Stefano Vittori al campo di Cerveteri.

Shooting club Vasanello

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020