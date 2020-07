Locali in affitto per fare lezione a settembre

Viterbo - Comune - Serve più spazio per le norme anticovid e il sindaco Arena sta valutando anche questa soluzione

Viterbo – (g.f.) – “Locali in affitto per far partire l’anno scolastico”. La situazione è particolare, con le norme anticovid e il sindaco Giovanni Arena non esclude la possibilità di prendere in locazione spazi nei pressi degli istituti scolastici, per ovviare alla riduzione di quelli disponibili, per la regola del distanziamento.

Il tempo stringe e settembre arriverà in un attimo.

“Sto predisponendo incontri – spiega Arena – con ogni dirigente scolastico sul posto, insieme all’ufficio tecnico e all’assessore ai Lavori pubblici, per capire gli interventi immediati necessari”.

Sono al vaglio alcune ipotesi: “Qualcuno ha proposto di utilizzare le palestre, ma ci sono familiari che non sono d’accordo nel togliere lezioni di educazione fisica, altri hanno parlato di gazebo.

Speravamo che l’emergenza finisse, invece si andrà avanti fino al 31 ottobre, ma io immagino che sia arriverà al 31 dicembre”.

La campanella suonerà ma non sarà la solita.

“Ci apprestiamo a vivere una situazione diversa – fa presente Arena – per farvi fronte potremmo arrivare a usare locali in affitto nelle vicinanze delle scuole.

Sono arrivate proposte di spazi già adibiti e quasi pronti per l’uso. Valuteremo caso per caso”.

È l’amministrazione comunale che si deve preoccupare degli spazi, per gli istituti scolastici di competenza, come fa notare Luisa Ciambella. È stata la capogruppo Pd a sollecitare il sindaco.

16 luglio, 2020