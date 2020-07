L’Ortoetruria conferma Leonardo Casanova

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - Il giovane viterbese per il secondo anno consecutivo alla Stella azzurra

Condividi la notizia:











Viterbo – Leonardo Casanova, classe ’98 per 188 centimetri, confermato nel roster della Stella azzurra Ortoetruria per il prossimo campionato di C gold.

Nato e cresciuto sportivamente nella società viterbese, disputando prima tutti i campionati giovanili e poi due anni di serie B, Casanova è ritornato lo scorso anno a indossare la maglia della sua società, dopo un eccellente intermezzo biennale (2017-2019) in C Silver a Orvieto.

Atleta da considerarsi come uno dei migliori prodotti della cantera biancoblù, giocatore di notevole impatto agonistico e ottimo difensore, negli ultimi anni ha anche messo in mostra buoni doti realizzative.

Lo scorso anno ha giocato una stagione di alto livello, ribadendo al coach di essere una pedina estremamente importante nel roster biancostellato.

Un 2020-2021 con l’obiettivo di continuare un percorso positivo costante, da rigiocare al massimo delle sue qualità e che certamente lo vedrà essere tra i protagonisti della prossima stagione dell’Ortoetruria.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020