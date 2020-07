“Lungomare Harmine, verranno finalmente sistemate la traccia e le buche”

Politica - L'annuncio del circolo Pd dopo le segnalazioni all'amministrazione comunale

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Per l’ennesima volta abbiamo sbloccato l’immobilismo di questa amministrazione. Siamo fieri del nostro lavoro, che non si dica che non facciamo un’opposizione costruttiva.

La maggioranza non ha accolto la nostra proposta, ma ha compreso, con essa, che non poteva più stare con le mani in mano.

Finalmente le nostre segnalazioni e il nostro impegno hanno funzionato.

Così verranno finalmente sistemate la traccia e le buche che corrono lungo la carreggiata adiacente alla passeggiata del lungomare Harmine.

Essa fornisce, ad oggi, ancora un grave rischio per l’incolumità pubblica, e con esso una forte responsabilità dell’ente di fronte a quanto potrebbe accadere fino alla sua sistemazione.

Speriamo che questa maggioranza provveda a sanare le altre situazioni di disagio, e per cui abbiamo proposto anche il nostro intervento volontario e gratuito nelle spese e nella manodopera.

La nostra voce è riuscita a sturare le orecchie di quel sordo peggiore, che non voleva sentire.

Il Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

13 luglio, 2020