Lutto nel mondo del ciclismo: Roberta Agosti muore travolta da un camion

Brescia - Il compagno Marco Velo: “È cominciato un incubo”

Condividi la notizia:











Brescia – Un nuovo scontro tra bici e camion. È morta Roberta Agosti, ciclista 50enne che pedalava per il Team Millenium di Brescia.

La donna stava pedalando con alcuni amici e con il compagno, il ciclista Marco Velo, nella campagna di Lonato.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta da un camion cisterna che trasportava latte e che procedeva sul lato opposto della carreggiata. La donna è morta sul colpo e neanche l’intervento dell’elisoccorso è riuscito a salvarla.

Il compagno Marco Velo, ex ciclista professionista, compagno di squadra di Pantani e vice di Cassani per la nazionale italiana, racconta: “Eravamo in mezzo alla campagna, dove il traffico in pratica non c’è. Avevamo proprio scelto la campagna per pedalare in sicurezza e in tutta tranquillità, eravamo un gruppetto di amici che procedeva pian pianino, non più di 23 chilometri all’ora”.

“Salivamo su una strada all’1% – continua Velo -, ad un certo punto sono caduti in 3 o 4, Roberta ha sbandato e si è portata verso sinistra ed è stata presa in pieno dal camion cisterna che stava procedendo in senso contrario alla nostra marcia: da quel momento è cominciato un incubo…”.

Condividi la notizia:











4 luglio, 2020