Viterbo - Sventato furto nella notte sulla Cassia nord dalle guardie giurate dell’istituto di vigilanza privata

Viterbo – Manomettono l’allarme per rubare in un magazzino di abbigliamento.

Durante la notte, gli uomini dell’istituto di vigilanza privata di Viterbo hanno fatto desistere dei malintenzionati a perpetrare un tentativo di furto in un noto punto vendita di abbigliamento.

“Nelle prime ore della notte – si legge in una nota -, alla centrale operativa sono giunte alcune segnalazioni di allarme di un magazzino di abbigliamento sulla cassia nord a Viterbo. Subito la sala operativa ha fatto convergere sul posto una pattuglia per un controllo interno insieme al proprietario, che non hanno trovato alcuna anomalia.

Poco dopo, sono arrivate altre segnalazioni di furto solo alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata.

Di nuovo gli operatori hanno mandato due pattuglie sul posto, che, da un primo controllo esterno, hanno notato dei cavi telefonici tagliati, e a sua volta da un nuovo controllo interno con il proprietario, dove questa volta sono stati trovati dei calcinacci a terra caduti dal sottotetto e l’impianto d’allarme manomesso”.

Poco dopo sono arrivate sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

6 luglio, 2020