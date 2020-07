Marc Marquez torna in gara 6 giorni dopo la frattura all’omero

Sport - Motociclismo - Il campione del mondo stupisce tutti e si presenta al via a Jerez: "Non voglio solo correre, voglio vincere"

Jerez de la Frontera – Di nuovo in pista a soli 6 giorni dall’incidente che gli è costato la frattura dell’omero. Il campione del mondo della Motogp, Marc Marquez, ha ricevuto l’ok dai medici per correre il gran premio di Jerez de la Frontera, in Spagna, in programma questo weekend.

Marquez, in accordo col team Honda, salterà le prove di domani per non sforzare il braccio infortunato e scenderà in pista direttamente sabato per le qualifiche. Dal giorno della caduta di domenica scorsa, quindi, saranno passati appena 6 giorni.

Un recupero prodigioso, che ha stupito tutti. Secondo le prime previsioni, infatti, Marquez avrebbe dovuto saltare almeno una gara e rientrare, nella migliore delle ipotesi, il 9 agosto nel gran premio di Repubblica Ceca. E invece il campione del mondo ha accorciato ulteriormente i tempi, tra l’altro con le migliori intenzioni: “Vado a Jerez non solo per correre, ma per vincere” ha dichiarato a Sky Sport.

Oltre a Marquez, anche Alex Rins e Cal Crutchlow, cioè gli altri due piloti usciti infortunati dalla gara di domenica scorsa, sono stati dichiarati idonei a correre.

